مصرع شاب فى مشاجرة بالشماريخ بالبدرشين

لقى شخص مصرعه نتيجة مشاجرة بين طرفين بالألعاب النارية "الشماريخ" بإحدى القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص بإحدى القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على جثة شخص متوفي بإحدى القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة، وبعمل التحريات تبين أن الشخص توفي نتيجة تعرضه للإصابة بسبب الألعاب النارية في مشاجرة بين طرفين بإحدى القرى بمنطقة البدرشين في الجيزة، ما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.