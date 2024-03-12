الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل مصرع مهندس وحداد فى أكتوبر

مصرع مهندس
مصرع مهندس

تجري  النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع مهندس وحداد سقطا من أعلى ونش بموقع عمل تحت الإنشاء بأكتوبر. 

أسفرت معاينة النيابة لموقع الحادث عن سقوط المتوفيين من أعلى ارتفاع 15 مترًا وقررت النيابة دفن الجثتين بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بفحصهما، وأمرت باستدعاء ممثلى المشروع المتواجدين بالموقع لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وتحفظت على الرافعة "الونش" لفحصها من قبل لجنة فنية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وقد تبين أن المتوفيين هما "أحمد ر"، البالغ من العمر 27 عامًا، وهو مهندس، و"سيد"، البالغ من العمر 57 عامًا، وهو حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 15 مترًا.

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وفور وقوع الحادث تم نقل جثتي المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.

مصرع مهندس وحداد ونش موقع عمل تحت الانشاء أكتوبر الجيزة

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