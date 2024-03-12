حفرة 4 أمتار.. ضبط شقيقين ينقبان عن الآثار أسفل منزلهما بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط (شقيقين- يقيمان بالعقار محل الواقعة) وعُثر بإحدى غرف العقار على (حفرة بعمق 4 أمتار أدوات الحفر) واعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.