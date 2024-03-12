الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حفرة 4 أمتار.. ضبط شقيقين ينقبان عن الآثار أسفل منزلهما بالجيزة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط (شقيقين- يقيمان بالعقار محل الواقعة) وعُثر بإحدى غرف العقار على (حفرة بعمق 4 أمتار أدوات الحفر) واعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

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استمرار حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في 15 مايو

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ضبط حداد بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الجيزة الاثار حفرة 4 أمتار وزارة الداخلية التنقيب أبوالنمرس

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