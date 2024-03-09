ضبط حداد بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط حداد بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (حداد) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قسـم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المُشار إليه، وتبيَّن وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في التنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.