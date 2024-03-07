الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

استمرار حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في 15 مايو

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرتين بالعقار، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث محكمة جنوب القاهرة تهمة التنقيب عن الآثار حبس 4 أشخاص

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