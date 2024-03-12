تصادم ملاكى وميكروباص أمام نادى الزمالك بالجيزة

وقع منذ قليل، حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أمام نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي أمام نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مقر الحادث، وتم رفع حطام الحادث لعودة حركة سير المركبات إلى طبيعتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة.