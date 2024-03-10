الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل قتل صديقه لخلافات بينهما في القاهرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل صديقه لخلافهما على مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة المطرية.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم. ع. ر ٣٥ سنة عامل، قتل المجنى عليه م. ا ٣٢ سنة عامل ومقيم بدائرة القسم بسبب اقتراض الأول من الأخير مبلغ مالي ٢٠٠ جنيه ثم رفض إعادتهم.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، وعزم وخطط للانتقام منه حيث أيقن تواجد المجني عليه وتتبعه حتى انهال عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده قاصدا قتله، فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.


وكان قسم شرطة المطرية ألقى القبض على متهم بقتل عامل مقيم بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قسم شرطة المطرية مبلغ مالي قتل محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة

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