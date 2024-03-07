الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هندسة المطرية وحلوان يتصدران مسابقة "عباقرة جامعة حلوان للموسم الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أسدلت جامعة حلوان الستار على مسابقة "عباقرة الجامعة" للموسم الثاني، حيث حصلت كلية هندسة المطرية على المركز الأول، بينما حلت كلية هندسة حلوان في المركز الأول مكرر. واحتلت كلية التربية المركز الثاني، وكلية الآداب المركز الثاني مكرر، في حين حصلت كلية العلوم على المركز الثالث، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث مكرر.
أقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.


وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.
وأوضح الدكتور قنديل أن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مضيفًا: "نتطلع دائمًا إلى استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل."
من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة والمسابقات الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير مثل هذه الفعاليات لتحفيز الطلاب على التميز والإبداع.

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وتكونت لجنة التحكيم لمسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني من كل من الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية سابقًا ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والدكتور عادل حسين أبو زيد عضو هيئة التدريس بكلية التربية، والدكتورة سماح حامد ربيع عضو هيئة التدريس بكلية الطب، والدكتور خالد عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية.


كما تكونت لجنة وضع الأسئلة من الدكتور أحمد محمد يوسف عضو هيئة التدريس بكلية التربية، والدكتور هلال أحمد سليمان محمد عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.


وعقدت فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي منسق المشروع.

 


 

جامعة حلوان العلوم الخدمة الاجتماعية هندسة حلوان الأنشطة الطلابية

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