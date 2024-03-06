الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تفوز بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد للإنتاج العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حققت جامعة حلوان إنجازًا علميًا بارزًا بفوزها بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية في دورتها الأولى لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة. وذلك من خلال البحث المنشور بواسطة الفريق البحثي المكون من الدكتور جلال الجميعي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة رشا عزام الأستاذة بكلية العلوم.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الشكر والتهنئة على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن البحث العلمي يأتي في مقدمة اهتمامات الدول الكبرى باعتباره المحرك الأساسي لتقدم الدول. كما أشار إلى أن جامعة حلوان تسعى لمواكبة خطة الدولة 2030 والتقدم في كافة القطاعات، ومنها القطاع البحثي والعلمي، لاسيما وأن البحث العلمي يشكل أحد أهم الأركان الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جهته، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

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جامعة حلوان تنظم معرض السوق الخيري بأسعار رمزية للطلاب والموظفين

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رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مجدي الحجري، قائم بعمل عميد كلية العلوم، بخالص التهاني بهذا الإنجاز المشرف لجامعة حلوان.


وفي سياق آخر نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان للطلاب وموظفي الجامعة معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المعرض في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة والموظفين، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه منتسبيها

جامعة حلوان جامعة الأمير محمد بن فهد أهداف التنمية المستدامة رئيس جامعة حلوان منظومة البحث العلمي

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