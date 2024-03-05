الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم معرض السوق الخيري بأسعار رمزية للطلاب والموظفين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان للطلاب وموظفي الجامعة معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المعرض في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة والموظفين، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه منتسبيها.

ويقدم المعرض منتجات للطلاب والموظفين بجوده عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلاب والموظفين، وأشادوا بالجهد المبذول وظهور المعرض بهذه الصورة الرائعة والمُنظمة.

وقد أقيم المعرض تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وهند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

التكافل الاجتماعي بجامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إقامة المعارض الخيرية

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