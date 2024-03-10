مصرع طفل أسفل عجلات القطار فى العياط

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، نتيجة اصطدام قطار به بمنطقة العياط في الجيزة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل أعلى قضبان السكة الحديد في مزلقان بمنطقة العياط في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام القطار السريع به عند مزلقان بمنطقة العياط في الجيزة، مما أدى إلى مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.