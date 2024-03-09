السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سائق لودر يدهس ابن شقيقته بالخطأ في العياط

جثة طفل ارشيفية
جثة طفل ارشيفية

دهس سائق لودر، ابن شقيقته، مما تسبب في وفاة الأخير دون قصد بالعياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بحادث دهس طفل بمنطقة العياط جنوب المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبيَّن قيام سائق لودر بدهس ابن شقيقته دون قصد مما تسبب في وفاة الطفل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق واللودر المتسببان في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سائق لودر العياط الجيزة أمن الجيزة حادث دهس الأجهزة الأمنية

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