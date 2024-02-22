التحفظ على سائق دهس سيدة وابنتها بطريق الإسماعيلية الصحراوى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بالتحفظ على سائق دهس سيدة وابنتها ولقيتا مصرعيهما في الحال، أثناء عبورهما طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوي".

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة الشروق، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه، وكشف ملابساته، وتبين أنه أثناء عبور سيدة وابنتها للطريق تصادف مرور سيارة ميكروباص للطريق، واصطدمت بهما بقوة ما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات ونزيف وتوفيتا على الفور.

وألقى القبض على السائق وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الحادث، ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث، من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.