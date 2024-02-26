تفاصيل دهس سيدة أثناء عبورها الطريق في أسيوط

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، إثر صدمها سيارة أثناء عبورها الطريق أمام مركز المعلومات بمنطقة الأربعين في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق أمام مركز المعلومات بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط ووفاتها.

وتبين من المعاين والفحص اصطدام سيارة رقم "927 ى ى ه"، بسيدة تدعى"دينا. ع. ا. ش"، 35 عاما، من مدينة الأربعين، أثناء تخطيها الطريق أمام مركز المعلومات بحي غرب أسيوط، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.