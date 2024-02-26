الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل دهس سيدة أثناء عبورها الطريق في أسيوط

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، إثر صدمها سيارة أثناء عبورها الطريق أمام مركز المعلومات بمنطقة الأربعين في أسيوط.
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق أمام مركز المعلومات بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط ووفاتها.
وتبين من المعاين والفحص اصطدام سيارة رقم "927 ى ى ه"، بسيدة تدعى"دينا. ع. ا. ش"، 35 عاما، من مدينة الأربعين، أثناء تخطيها الطريق أمام مركز المعلومات بحي غرب أسيوط، مما أسفر عن وفاتها في الحال.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

سيدة مصرع اسيوط مركز المعلومات بمنطقة الأربعين

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لفلاح أنهى حياة شخص فى أسيوط 

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

«شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟