الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لفلاح أنهى حياة شخص فى أسيوط 

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 عامًا لفلاح لقيامة بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في إنهاء حياة شخص على خلفية خصومة ثأرية قديمة بقرية مير بمركز القوصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب نائبًا رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل، ومحمد عبدالحميد حسن.
تعود وقائع القضية رقم 8045 لسنة 2016 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. ع. م" جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالناصر. ع"، فلاح، وآخرين سبق الحكم عليهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع آخرىن سبق الحكم عليهم على إنهاء حياة المجني عليه أخذًا بالثأر وقاموا بمراقبته وحال عودته من مدينة القوصية إلى قريته مستقلا توك توك قاموا بالتربص له وأوقفوا التوك توك وقاموا باقتياده عنوة إلى سيارة خاصة بهم تحت تهديد السلاح وانصرفوا به إلى طريق بني هلال وقاموا بإنهاء حياته وإلقاء جثته بجوار الطريق.

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