الخميس 29 فبراير 2024
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حوادث

بدء محاكمة سائق دهس لاعب كرة بقليوب اليوم الخميس

محاكمة
محاكمة

تنظرمحكمة قليوب الجزئية، اليوم الخميس، أولى جلسات قضية وفاة لاعب الكرة محمد معتز الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية والمقيم بقرية صنافير التابعة لدائرة المركز، إثر دهس سيارة طائشة له.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.

محكمة قليوب الجزئية قضية وفاة لاعب الكرة محمد معتز سائق إنهاء حياته اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية سيارة طائشة

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