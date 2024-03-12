الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استدعاء شهود عيان فى سقوط مهندس وعامل من أعلى ونش بأكتوبر

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات في واقعة مصرع مهندس وعامل سقطا من أعلى ونش بموقع عمل بأكتوبر.

أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثتين بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بفحصهما، وأمرت باستدعاء عدد من شهود العيان المتواجدين بالموقع لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وتحفظت على الرافعة "الونش" لفحصها من قبل لجنة فنية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

txt

تفاصيل مصرع مهندس وحداد فى أكتوبر

txt

مصرع شاب فى مشاجرة بالشماريخ بالبدرشين

البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وتبين أن المتوفين هما "أ. ر"، البالغ من العمر 27 عامًا، مهندس، و"س"، البالغ من العمر 57 عامًا، حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 13 مترًا.

وفور وقوع الحادث، تم نقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.

شهود عيان أكتوبر ونش سقوط مهندس وعامل النيابة العامة مصرع مهندس وعامل

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟