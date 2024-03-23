السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

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حبس عاطلين لحيازتهما 60 كيلو حشيش غرب الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة عدد 60 كيلو من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم القاء القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بترويجها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للتواصل مع عملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلان حشيش غرب الاسكندرية العامرية أول أمن الأسكندرية

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