حبس عاطلين لحيازتهما 32.5 كيلو حشيش بقصد الاتجار بها في العامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 32،500 كيلو من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمين وبتفتيشهما عثر علي 32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش،

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.