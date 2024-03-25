محافظ الغربية يبحث استكمال أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع اللواء دكتور مدحت مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له لمناقشة أعمال التطوير التي سينفذها الجهاز، وتشمل استكمال تطوير المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين.

وخلال الاجتماع استعرض لمحافظ أعمال التطوير التي سيتم تنفيذها بالمنطقة وأشار «رحمي»، إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021، ويجرى استكمال أعمال تطوير باقي المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به، أهم معلم أثرى وسياحي في المحافظة، لافتًا إلى أن تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة.

المحافظة تشهد في الجمهورية الجديدة إنشاء العديد من المشروعات

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد في الجمهورية الجديدة إنشاء العديد من المشروعات في جميع المجالات؛ استهدفت إعادة وجه المحافظة الحضاري وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين.



محافظ الغربية يتفقد المواقع المقترحة لعربات الطعام المتنقلة بالمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباح اليوم بمدينة المحلة الكبرى، يرافقه النائب أحمد بلال البرلسي، وذلك لتفقد عدد من المواقع لإنشاء مشروعات خدمية بالمحافظة، تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مشروع إنشاء منطقة عربات طعام متنقلة على غرار منطقة عربات الطعام المتنقلة بطنطا، حيث تفقد المحافظ المناطق المقترحة لإقامة منطقة العربات بحي أول وثان المحلة الكبرى.

وأكد رحمي، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.



وأضاف المحافظ، أن المشروع له هدف استراتيجي من خلال دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.



حيث تفقد محافظ الغربية شوارع ( شارع عمار ابن ياسر موجها بتطوير الحديقة بالشارع،شارع ٥٥، شارع سكة قطور، شارع المستشار).