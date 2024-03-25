محافظ الغربية يتفقد المواقع المقترحة لعربات الطعام المتنقلة بالمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباح اليوم بمدينة المحلة الكبرى، يرافقه النائب أحمد بلال البرلسي، وذلك لتفقد عدد من المواقع لإنشاء مشروعات خدمية بالمحافظة، تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مشروع إنشاء منطقة عربات طعام متنقلة على غرار منطقة عربات الطعام المتنقلة بطنطا، حيث تفقد المحافظ المناطق المقترحة لإقامة منطقة العربات بحي أول وثان المحلة الكبرى.

وأكد رحمي أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وأضاف المحافظ أن المشروع له هدف استراتيجي من خلال دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، حيث تفقد محافظ الغربية شوارع (شارع عمار ابن ياسر موجها بتطوير الحديقة بالشارع، شارع ٥٥، شارع سكة قطور، شارع المستشار).

الغربية تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

وفى سياق متصل كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في التعامل مع موجة الطقس السيئ والتي تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم، حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

وأشار رحمي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.