الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نشاط مكثف من "الأورمان" لتوزيع كراتين رمضان للأولى بالرعاية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت محافظة الغربية نشاطًا مكثفًا لاستمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة الغربية، حيث تم تكثيف جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن.


وأكدت جمعية الأورمان أنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بقيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بقرى منية طوخ والقرشية وبلاى وعزبة مبارك وعزبة المضبش بمركز السنطة فى محافظة الغربية.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.


وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا أن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.
 

توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر

 

وأضاف أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها، وأن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي. 


يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان أعلن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع كراتين رمضان لهذا العام توزيع 400 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.

التضامن الاجتماعي بالغربية والقرشية وبلاى وعزبة مبارك وعزبة المضبش والشركة المصرية للإتصالا توزيع كراتين المواد الغذائية والقرى النائية

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