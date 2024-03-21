ضبط 8 آلاف لعبة نارية فى الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصًا من الأطفال والشباب، موجهًا بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعته جهود المراكز والمدن والأحياء في الحملات المكبرة لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة، فقامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بضبط 4100 لعبة نارية، كما تم ضبط 1256 لعبة نارية في كفرالزيات، وفي مدينة زفتى تم ضبط 2647 لعبة نارية.



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، مؤكدًا الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترًا، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.