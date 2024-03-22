محافظ الغربية يتفقد مجمع مواقف سبرياى بطنطا ويشدد على تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة

تابع الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته التفقدية المستمرة من صباح اليوم، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح اليوم، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مجمع مواقف سبرباي بطنطا.

التشديد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة

في حواره مع السائقين، شدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق "بانرات" موضح بها التعريفة الجديدة.

كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة؛ لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

أرقام للتواصل مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب

كما تحدث "رحمي" مع المواطنين، مطالبًا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على أرقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنة من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧).

وفي سياق آخر، وجه محافظ الغربية، مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر فجر اليوم القرار 394 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، بما يتناسب مع الزيادة المقررة.