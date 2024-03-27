بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة المتهمة بقتل صديقتها بالغربية

تنظر محكمة جنايات طنطا، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة صديقتها، وإلقاءها بأحد المصارف المائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار چورج راصد متري وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت، ومحمود مصطفى، وأمانة سر محمد قبيل، ومصطفى البهلوان.

بداية أحداث الواقعة عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى «فرح»، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح، وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات في القضية.