الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس جزار بتهمة قتل مسجل خطر فى بنى سويف

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق حبس متهم قتل مسجل خطر رميًا بالنيران بسبب خلافات فيما بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كان قد أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وإطلاقه النيران على المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة بني سويف من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم ) مُصاب برش خرطوش بالجسم  وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والده اتهم (جزار- مقيم بدائرة القسم ) بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم (فرد محلي) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مسجل خطر قسم شرطة بنى سويف معلومات جنائية رش خرطوش جزار الامن العام

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