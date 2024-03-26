تأجيل محاكمة عاطل ووالده لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدنى دياب مهران، محاكمة عاطل ووالده ميكانيكي، لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين فى منطقة الجيزة، لجلسة 30 أبريل لحين ورود تقرير خاص المجنى عليه.

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهمان "محمد.ع" 33 سنة، و"عزت.ع " 64 سنة، ميكانيكى، شرعا فى قتل المجنى عليه "مهند ال " عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، واعدا لهذا الغرض سلاحين ابيض "كذلك وقطعة حديدية" وما أن لاحظا المجنى عليه توجها نحوه ووجها ضربات متتالية بسلاحيهما استقرت فى أماكن متفرقة بجسده.