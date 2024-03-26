الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهمين بقتل شاب ورشه بمادة حارقة في بولاق الدكرور

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، متهمان بإصابة شاب بسيخ حديدي ورشه بمادة حارقة في وجهة والذي أدى إلى وفاته، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمد ع" 28 سنة سائق، "محمد ع" 23 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه قتل شخص.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23090 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ضربا المجني عليه "مصطفي.ي" عمدًا لخلاف مالي استمر بينهما، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني برش مادة حارقة بوجه ليتمكن الأول من تسديد له ضربة بسلاحه الأبيض استقرت برأسه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، دون أن يقصدوا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضي إلى موته.

كما وجه إليهم تهمه إحراز بغير ترخيص سلاح أبيض وادوات (مطواة- بخاخ رادع) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهم الثاني احراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن المشدد 7 سنوات اصابة شاب سائق

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