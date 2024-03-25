السجن 10 سنوات لسيدة تروج المخدرات في الجيزة

قضت الدائره 23 جنايات الجيزة، اليوم الأثنين، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.



وتبين أن المتهمة تروج المواد المخدرة في منزلها، وبفحص المضبوطات أظهر أنه كميات من مخدر الحشيش وسلاح أبيض عبارة عن قطر وعلبة سجائر.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المضبوطات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.