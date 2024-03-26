الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة دجال تعدى على طفلة بسبب الأعمال السفلية بالجيزة

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة 23 جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، محاكمة عامل، لاتهامه بالتعدي على طفلة فى الجيزة لجلسة غدًا الأربعاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 3690 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم "ع. ا"، 44 سنة عامل، تعدى على الطفلة " ف. ا".

وقالت والدة المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة، إنها على إثر خلافات بينها وبين زوجها تركت منزل الزوجية منذ فترة طويلة، وتقيم بمنزل عائلتها وفوجئت بمكالمة هاتفية من المجنى عليها تخبرها بأن والدها دعى المتهم لمنزلهم، وذلك لإيهام الأخير له بأنه لديه القدرة على معالجتهم من الأعمال السفلية، وطلب منه الجلوس رفقة المجنى عليها بمفردهما وتعدى عليها.

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