الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة عامل قتل شخصًا بسبب خلافات قديمة

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وجاء أن أحد المستشفيات استقبل عاملًا مصابًا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل قتل خلافات قديمة

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