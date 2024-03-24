الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم على متهم فى "أحداث مسجد الفتح"

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة مد أجل  النطق بالحكم على المتهم حسن سعيد محمد إمام في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" لجلسة 27 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار، وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية، وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة على ذمة القضية.

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