الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدا.. الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب محمود الخطيب

مرتضي منصور والخطيب
مرتضي منصور والخطيب

تصدرمحكمة النقض، غدا السبت، حكمها في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة بحقه في سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وقضت المحكمة، في وقت سابق برفض 4 طعون أخرى قضي فيها بتغريم المتهم 15 ألف جنيه عن كل قضية، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وأوصت مذكرة نيابة النقض، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

محكمة جنح النقض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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