الحبس سنة مع الشغل لمتهم بتزوير محررات رسمية في التجمع الخامس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل للمتهم بالتزوير في منطقة التجمع الخامس.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح، وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدي شكري.

كشف أمر إحالة القضية رقم 223 لسنة 2023 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 561 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم «ت.ع» بالتزوير محررات رسمية لإحدى الشركات على الفور تم القبض عليه، وبمواجهته، أقرَّ بارتكابه الواقعة.