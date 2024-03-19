إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته فى عابدين للمفتى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها لفضيلة المفتى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.

وقد وصل لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحًا أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه وتبين أنه بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظرًا لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.