السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة وحيازة سلاح في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية وحيازة سلاح أبيض في روض الفرج.

وأسندت النيابة للمتهم "اسماعيل. أ" 27 عاما- عاطل، و"ابراهيم.م" 37عاما- عامل، تهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة للمجني عليه "محمد. ي" على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات، أنه سرق 5 آلاف جنيه بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، بعد أن أوقفاه أثناء عودته من عمله إلى منزله، وتعديًا عليه بسلاح أبيض، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات، كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح أبيض، يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون تصريح.

البداية عندما ألقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من "محمد.ي" 35عاما- تاجر، يفيد فيه بسرقته، وأدلى بأوصاف المتهمين، وبعمل التحريات والبحث تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة.