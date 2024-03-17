سيدة تختصم طليقها أمام محكمة الأسرة: مبيصرفشي على العيال

مأساة جديدة داخل محكمة الأسرة بطلتها سيدة في العقد الرابع من العمر تمسك في يديها طفلين أكبرهما في نهاية المرحلة الإبتدائية، تطالب بنفقتهما وتوفير أجر مسكن وحضانة من والدهما، بمحكمة زنانيري.

وقالت «منى. ع»، 38 سنة، إنها تزوجت من أحد الشباب في المنطقة عقب قصة حب كبيرة جمعت بينهما على الرغم من رفض والداتها، حيث أن العريس كان يتعاطى المخدرات، لكن هي كانت تحرص على تقويمه وتمنعه من شرب الحشيش، لكن تفاجأت أنها عقب الزواج تجبر عليها الزوج ولم يراعِ الله فيها ولا في حياتهم، ولم تقدر على ذلك فغضبت وتركت البيت لتكتشف عقب ذلك أنها حامل وتعددت مرات العودة والصلح لبيت الزوجية حتى تم الانفصال بسبب سلوك زوجها وكان نجلها في عمر الخمسة أعوام.

وتابعت: عملت في إحدى الصيدليات، وبدأت أنفق على ابني وكنت اعتمد بالدرجة الأولى على والدتي وعملها، ولكن الأمر لم يتغير كثيرًا إلا بعد ثلاث سنوات وكان ذلك بوفاة أمي، موضحة أنه منذ ذلك الحين بدأت تتخبط الحياة معها ولم تقدر على الإنفاق على نجلها ولا تستطيع أن تعمل في مكان بعيد وتتركه وحدها ولكن عاد طليقها مرة أخرى يطلب عودتها ولم شمل العائلة مع وعود بالتغيير وجدته السيدة باب فتح من جديد يعوض والداتها ويصرف على نجله بدلًا من الغريب وأن تتلقى الأموال من الأقارب والأشقاء وعادت لطليقها مرة أخرى.

وقالت: «عندما عاشرته مرة أخرى وجدته أسوأ مما كان، بالإضافة إلى سوء معاملته لابنه بحجة أنه يريد أن يجعل منه رجل، ولم تستمر حياتها في ظله سوى أربعة أشهر فقط ولكن كانت هذه العودة مرة أخرى نتيجتها طفل، وطلبت الطلاق لترجع للمحاكم مرة أخرى بطفلين عقب طلاقها للمطالبة بنفقاتهم».