الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حيثيات الحكم على متهم بهتك عرض طفلة بالسجن 10 سنوات

حبس متهم
حبس متهم

أودعت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات الحكم على متهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، بالسجن عشر سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المجني عليها الطفلة "سارة. ا" والتي لم تتجاوز الثلاثة عشر عامًا من عمرها تعرفت على المتهم "هانى. م" وهو يجاورها مسكنها قبل شهر من تاريخ الواقعة في ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ وتحصل على رقم هاتفها من شقيقها وبدأ يحادثها تليفونيًا واعدًا إياها بالزواج.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم من خلال الهاتف بدأ يسمع المجني عليها ألفاظًا جنسية ولصغر سنها انساقت وراءه وصدقت وعوده بالزواج حتى أقنعها بالذهاب إلى مسكنه واستجابت لرغبته، وما أن وصلته حتى أدخلها حجرته ثم حسر عنها ملابسها وراح يعبث بمواطن العفة منها ثم قام بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج وانتهى تقرير الطب الشرعي للمجنى عليها أن غشاء بكارتها به تمزقان حديثان واصلان إلى جدار المهبل، بما يشير إلى أن المجني عليها ثيب من مدة تعاصر تاريخ الواقعة، وقد ثبت أن المجني عليها مولودة في ٢٠١٠/٤/٢٤، وحيث إن الواقعة على النحو سالف الذكر قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به والد المجني عليها "أحمد ا"، فقد شهد أنه علم من جارته ومن نجلته المجني عليها بقيام المتهم بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج إثر وعده إياها بالزواج.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الحكم هتك عرض طفلة معاشرة الأزواج

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