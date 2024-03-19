الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ22 إبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بالإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة لجلسة 22 أبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أطلق النيران على زوجته ونجله وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة متهم الشروع فى قتل زوجته

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بالسرقة بالإكراه بالتجمع

تأجيل محاكمة المتهمين في "داعش سوهاج" لجلسة 1 يونيو

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

اليوم.. استكمال محاكمة متهمى "خلية داعش سوهاج"

غدًا.. نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة الزمالك

غدًا.. استكمال محاكمة متهمي خلية داعش سوهاج

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب في التجمع الخامس

تفاصيل الحكم على 11 متهما في "خلية الشروق"

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء