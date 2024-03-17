تفاصيل الحكم على 11 متهما في "خلية الشروق"

أصدرت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، النطق بالحكم على 11 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الشروق وحدة التطوير".

تفاصيل الحكم على 11 متهماً بـ "خلية الشروق":

وعوقب 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعوقب 8 آخرين بالسجن المؤبد، وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم في قوائم الإرهاب مما يلزمهم بالانضمام إلى دورات تأهيلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجُهت للمتهمين العديد من التهم، منها:

- تولي القيادة في جماعة إرهابية بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

- انضمامهم إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

- تمويل جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

- تصنيع طائرة لاسلكية.

- تلقي تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.