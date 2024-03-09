السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وصول المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى محكمة الجنايات بالعباسية

المتهم
المتهم

وصل منذ قليل، المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى مقر أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية.

كانت أحالت نيابة شرق بالقاهرة، «تامر. م» المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، إلى محكمة الجنايات المختصة.

واعترف المتهم بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

أكد المتهم، أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام قبل الماضي، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أيامًا في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.

أضاف المتهم أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له عن فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضى ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأى عمل.

تابع: “كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوه البيت، فقررت تخديرهم وسرقتهم ثم الهرب”، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارًا منومًا ووضعه للشقيقين في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم.

أضاف: “كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وادبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربني بس أنا طعنته بالسكينة”.

جرى التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية، والقبض على المتهم بمطار القاهرة الدولي فور وصوله.

المتهم أولى جلسات محكمة جنايات المنعقدة بالعباسية دولة قطر

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