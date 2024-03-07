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حوادث

مد أجل النطق بالحكم على عامل قتل شقيقه في المنيا لـ4 إبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم 7819 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2272 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، والمتهم فيها عامل بقتل شقيقه متعاطي المخدرات - كبله من قدميه ووثقه من يديه  – مما تسبب في وفاته، خشية إيذاء نفسه والآخرين، وذلك لليوم الرابع من دور شهر إبريل المقبل، وألزمت محامي المتهم بتقديم الشهادات الطبية، التي تثبت إدمان المجني عليه.

مد أجل النطق بالحكم على «عامل» بتهمة قتل شقيقه في المنيا 

وكان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة عامل، داخل منزله بمدينة العدوة، وانتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم هشام أبوالعلا، رئيس مباحث العدوه، والعميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ.

وتبين أن الجثة لعامل يدعى (ص- ر- ف – 25 سنة)، عامل، موجود بها إصابات وأثار تعذيب، وبسؤال شقيقه (م- 30 سنة)، عامل، أكد ارتكابه الواقعة، لكون المجني عليه مدمن مخدرات وخشية من إيذاء نفسه والآخرين، تم تقييده ووضعه بغرفة ما تسبب في الوفاة.

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