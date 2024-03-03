جنايات بورسعيد تُحاكم شابًا هدد فتاة بنشر صورها عارية

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة شاب صور فتاة عارية وهدد بنشر صورها، وذلك يوم 10 من شهر مارس الجاري.

جنايات بورسعيد تُحاكم شابًا صور فتاة عارية بمنزله وهدد بنشر صورها

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 من شهر يونيو عام 2021 بدائرة قسم الظهور والمتهم فيها السيد ي ا ع، وذلك لأنه هدد المجني عليه محمود ح س ح كتابة عن طريق وسائل إلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب بإفشاء صور مخدشة لشرف نجلته المجني عليها دنيا م ح س ح، وكان تهديده مصحوبًا بتكليفه بأمر وهو إعطاؤه مبالغ مالية، وهدد المجني عليه بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك لحمله هو على القيام بعمل وهو إعطاؤه مبالغ مالية، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن نقل بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك بغير رضا المجني عليها، وذلك عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها، ونشر عن طريق واتس آب صورًا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها، وأدار واستخدم حسابًا شخصيًا بواسطة إحدى وسائل التقنيات بهدف ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالقانون.



وشهد محمود ح س بأن المتهم هدده كتابة وعبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي واتس آب بنشر بعض الصور الخاصة بنجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها إن لم ينصع له بإرسال مبالغ مالية، وعزى قصد المتهم تهديده كتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرف نجلته، وكان ذلك مصحوبًا بطلب مبلغ مالي.



وشهدت دنيا م ح بمضمون ما شهد به والدها، وأضافت بتواصلها مع المتهم هاتفيًا وتمكنه من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمها بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فانصاعت له وأرسلت له العديد من الصور بهيئتها السابقة.