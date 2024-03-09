اليوم.. أولى جلسات محاكمة تاجر خردة بالشروع فى قتل شقيقين ببورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، اليوم السبت، محاكمة متهم بالشروع في قتل شقيقين ببندقية خرطوش.

أمر الإحالة يوضح تفاصيل الواقعة

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمد م"، تاجر خردة، بالشروع في قتل المجني عليه "رشدي ع" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش من شأنه القتل.

وتوجه إلى حيث أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا فأحدث به إصابة بالجانب الأيمن من البطن وأسفل الكوع الأيسر وظاهر اليد اليمنى، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش و4 طلقات، وجوهرًا للحشيش المخدر بقصد التعاطي، وأحرز بقصد التعاطي عقارًا مخدرًا يحوي مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة.

شهادة المجني عليه

وشهد المجني عليه "رشدي ع" بأنه حاله تواجده رفقة شقيقه حضر إليهما المتهم ودار بينهم حديث حول الصلح لحل خلافات سابقة فيما بينهم، فقوبل طلبه بالرفض، وعليه أشهر صوبه بندقية خرطوش وأطلق أعيرة نارية صوبهما مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.