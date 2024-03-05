السجن 5 سنوات لعامل شرع فى قتل صاحب محل أعلاف بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة المتهم "هـ.ز.ف" بالسجن 5 سنوات عما أُسنِد إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالشروع في قتل.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11078 لسنة 2023 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد ببلاغ بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، في دائرة المركز.

وتبين من التحقيقات أنه حال عودة المجني عليه "أ.ع.ع" صاحب محل أعلاف، من عمله وحال ذهابه إلى منزله، فوجئ بالمتهم "هـ.ز.ف" عامل دوكو، يتعدى عليه بسلاح أبيض ويطعنه 5 طعنات، استقرت في الظهر وبجانبه وبيده اليمنى، فسقط على الأرض، إلا أن الأهالي تمكنوا من إبعاد المتهم عن المجني عليه، ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.