الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المشدد 15 عامًا لـقهوجي قتل شهيد الشهامة ببولاق الدكرور

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة الجيزة عامل مقهي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة قتل ضحية الشهامة، إثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وأحد الأهالي بالمنطقة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم ٨٨٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة أن المتهم زياد.م عامل مقهي ١٩ عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه  مصطفي.ع  عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أنه حال تشاجر المتهم مع آخرين تدخل المجني عليه للحول بينهم، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سكين كبير الحجم بحوزته، وقام بطعن المجني عليه ببطنه ولاذ قرارًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفي حتى وافته المنية وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد: ۲۲۰، ۲۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ۱۹۵۸، ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۱، ۵ السنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.

قهوجي قتل شهيد الشهامة شهيد الشهامة بولاق الدكرور المشدد 15 عاما

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