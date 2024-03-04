الإثنين 04 مارس 2024
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حوادث

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

كشف مصدر طبي مطلع الحالة الصحية لحبيبة الشمّاع فتاة الشروق ضحية سائق أوبر المتهم بمحاولة خطفها والتعدي عليها، أن حالتها مستقرة وفاقت من الغيبوبة التي استمرت عدة أيام منذ بداية الواقعة.

وقال المصدر لـ"الدستور" إن أسرة الضحية تلازم، حاليًا، حبيبة باستمرار للاطمئنان على حالتها الصحية، فيما استمعت، أمس، جهات التحقيق بالقاهرة لأقوال طبيب شهير (صاحب عمل السائق) المتهم في حادث فتاة الشروق.

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استدعاء طبيب شهير في حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع: مشوفتش من المتهم حاجة وحشة

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وقال الطبيب أمام جهات التحقيق: “محمود شغّال معايا من فترة كبيرة، وأنا مشوفتش منه حاجة وحشة، وكنت بآمنه على أفراد أسرتي، واللي حصل يوم الواقعة إني كنت معزوم عند واحد صاحبي ومحمود وصلني هناك وقولتله روّح بدري أنت، فهو عشان كده قرر يشتغل الساعتين دول أوبر عشان يحسّن دخله ومكانش باين عليه أي علامة من علامات الإرهاق أو التعب.. كان عادي جدًا”.

وعن استخدام البرفان من قبل سائق أوبر، قال الطبيب في التحقيقات: “مش بطيق ريحة السجاير في العربية، ومحمود كان مدخن وأنا كنت بقوله حاول ترش العربية معطر عشان تقتل ريحة السجاير وهو كان معاه زجاجة برفان بيستخدمها كل شوية عشان ريحة الدخان”.

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