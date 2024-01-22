المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شهيد الشهامة وإصابة صديقه بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بقتل شهيد الشهامة وإصابة صديقه بسبب خلافات سابقة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، وأمانة السر وخالد شعبان سيد.

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد.ع" بقتل الشاب "صلاح" وإصابة صديقه بسبب خلافات مالية سابقة، حيث قام المتهم باستدراج المجني عليه وصديقه لمكان مظلم عن طريق ايهامه بحل الخلافات بينهما.

ولكن تفاجأ صديق المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي على صديقه، أمامه فقرر التدخل لإنقاذه ولكن تفاجأ بتسديد المتهم له ٤ طعنات نافذة بالبطن والرئة أدوا لوفاته في الحال.