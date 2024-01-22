الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر

محاكمة
محاكمة

وصلت الفتاة القاصر "م. ع. ع" ضحية التعدي جنسيًا من زوج شقيقتها طبيب التجميل، منذ قليل برفقة والدتها ومحاميها إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة.

ويواجه المتهم عقوبة التعدي على شقيقة زوجته "القاصر" ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

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محاكمة دكتور تجميل بتهمة التعدي على شقيقة زوجته غدًا

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تعدى على شقيقة زوجته.. 22 يناير محاكمة "دكتور تجميل"

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وبمنطقة الحصري.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام، وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد إيهامها بالحب.

اغتصاب زوج شقيقتها الفتاة القاصر محكمة جنايات الجيزة جنوب القاهرة طبيب التجميل

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