الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة دكتور تجميل بتهمة التعدي على شقيقة زوجته غدًا

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الإثنين، أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل لاتهامه بالتعدى على شقيقة زوجته بأكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر تلقت بلاغا تقدمت به "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، "م. س. م" (مشكو فى حقه)، لقيامه بالتعدى على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

كما قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات الجيزة بأكتوبر الأجهزة الأمنية أرض اللواء

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